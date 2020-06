Der ganz normale Beziehungs-Wahnsinn

Hufnagl: Die Banalität ist der Schmäh der Geschichte. Es ist eben keine geistig tiefsinnige Abhandlung über das Mann-Frau-Thema und die Probleme, die sich aus dem Gemeinsamen ergeben. Wir bilden die Banalität ab, so dass man über die Dinge, die einen eigentlich ärgern, lachen kann. Mich machen diese Dinge ja narrisch, der Witz ergibt sich aber aus dem Blick auf mich, wie ich mich ärgere.

Kuhn: Wesentlich ist, dass man zu dem, was man tut, immer wieder Abstand gewinnt und die Situation in ihrer Absurdität erkennt. Darüber zu lachen, bringt einen näher, man erkennt, wer bin ich ich, wer sind wir. Ich schau mich oft selbst von oben an und sage: Ich kepp’l nur mehr, da muss man schon fragen: Was ist der Urgrund des Keppelns, wo ist die eigene Unzufriedenheit?

Hufnagl:Gaby hat einmal gesagt: Wir sind wie in einer italienischen Komödie. Wenn du das über dich sagen kannst, übereinander und miteinander lachen kannst, hast du viel gewonnen.

Klingt fast wie ein therapeutischer Tipp. Werden Menschen mit Beziehungsdrama durch eure Texte therapiert?

Hufnagl: Therapie ist zu hochgegriffen, aber wenn man selbst in der Falle drinsteckt, tut es manchmal gut zu sehen: Das ist wie bei uns, mein Gott, worüber wir uns eigentlich aufregen. Das kann ein Krampflöser sein.

Ihr seid also Role Models. Im Buch schreibt ihr: "Die große Kunst des Paarseins ist es, an der Zeit zu wachsen." Wie seid ihr in 17 Jahren gewachsen?

Kuhn: Ich glaube, man kann nur an der Reibung und an Tiefs wachsen, und wir hatten einige in der lange Zeit. Ich halte Beziehungen, die nie Tiefs haben, für fragwürdig. Uns haben sie toleranter, größer und selbstreflektierter gemacht.

Hufnagl: Ich habe durch diese Frau Weisheit, Gelassenheit gelernt, und über den Schatten zu springen, um sich auf Tiefgang einzulassen. Das war mir früher nie wichtig. Offensichtlich habe ich unbewusst immer eine ältere Frau gesucht, die mir das Wilde runterräumt.