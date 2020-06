Intel gibt Herstellern Nachhilfe im Gerätebau

Man könnte meinen, dass Intel mit Microsofts Betriebssystem-Politik ebenso wenig zufrieden ist, wie die Hardware-Hersteller, die sich durch Microsofts Entscheidung eigene Tablets zu fertigen und zu verkaufen, auf den Schlips getreten fühlen. Denn bisher musste Intel lediglich mit AMD als Konkurrenten für CPUs in Computern zurecht kommen. Mit Windows RT, der für die ARM-Architektur angepassten Version von Windows 8, dringen jetzt neue CPU-Hersteller in das zukunftsträchtige Hybrid-Segment der Notebook-Tablets ein.

Wie ein Intel-Sprecher auf der Elektronikmesse IFA gegenüber der futurezone erklärte, sieht Intel Windows RT jedoch nicht als Bedrohung. Windows RT sei eher auf eine lange Akkulaufzeit ausgelegt, während Intel-Prozessoren mehr auf Leistung getrimmt seien – und mit den ständig neuen Prozessor-Generationen steige auch die Energieeffizienz der Intel-Chips.

Generika

Während CPU-Hersteller wie Qualcomm und NVIDIA mit Windows RT-Tablets mit Tastatur-Docks Intels Ultrabooks attackieren, holt der amerikanische Chip-Produzent zum Gegenschlag aus. Intel stellt Chips für Smartphones her – eine sonst von ARM dominierte Domäne. Im Gegensatz zur Windows 8/Windows RT-Affäre scheint hier Intel nicht mit dem Argument „Leistung" punkten zu wollen. Die erste Smartphone-CPU ist lediglich Single Core, während die Top-Modelle namhafter Hersteller bereits auf vier Kerne setzen. Laut Intel werden aber Mehrkern-Versionen der Smartphone-CPUs sicher erscheinen.

Den Einstieg in den Smartphone-Markt versucht Intel über die Günstig-Schiene zu schaffen. Das geht sogar so weit, dass Intel das preiswerte Smartphone für die Mobilfunker designt hat. Offiziell hat Intel das eigene Smartphone, das auf der CES im Jänner dieses Jahres erstmals gezeigt wurde, nur entwickelt, um den Herstellern Intel-Chips schmackhaft zu machen. „Wenn man zu den Herstellern geht und ihnen sagt sie sollen die CPUs kaufen, weil sie toll sind, funktioniert das nicht. Wenn man ihnen aber ein Gerät gibt und sie sehen, was es alles kann, ist es leichter, sie zu überzeugen", so der Intel-Sprecher.

Drei mal eins

Sieht man die drei Smartphones mit Intel-Chip, die seit dem erschienen sind, wird deutlich, dass die Hersteller bzw. Netzbetreiber von mehr angetan waren, als nur den inneren Werten. Das Orange San Diego (wird in Großbritannien als Prepaid-Handy verkauft), Lava Xolo X900 ( Indien) und Megafon Mint (seit einer Woche in Russland erhältlich) sind sowohl optisch als auch technisch nahezu ident und ähneln sehr stark dem Intel hauseigenen Smartphone-Design der CES. Lediglich die Akkuabdeckung sowie das Betriebssystem, Android 2.3 oder Android 4, machen den Unterschied aus.

Das legt den Schluss nahe, dass Intel, um einen Fuß in den Markt zu bekommen, den Providern möglichst viel Arbeit abgenommen hat. Als Handy-Highlights haben sich die bzw. das Intel-Smartphone mit unterschiedlichen Namen im Hands-On nicht präsentiert. Ausstattung und Verarbeitung, aber eben auch der Preis, siedeln das Smartphone in der Kategorie „preiswertes Mittelklasse-Handy" an. Nur die verbaute 8-Megapixel-Kamera ist etwas mehr, als man in dieser Kategorie vermuten würden.