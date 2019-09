Dreist: Influencer-Braut versucht sich Fotograf zu erschnorren

Geschichten über dreiste Influencer kennt man ja bereits. Die Schamlosigkeit besteht in der Regel darin, dass – meist eher mäßig erfolgreiche – Blogger bei Unternehmen Leistungen kostenlos in Anspruch nehmen wollen. Im Gegenzug wird eine Nennung auf sozialen Netzwerken geboten.

Zwar sind Kooperationen in der Berufswelt der Influencer tatsächlich gang und gäbe, etliche Kritiker sehen den Bogen mittlerweile jedoch überspannt. So kündigte der Besitzer eines US-amerikanischen Eis-Trucks kürzlich etwa medienwirksam an, kein Gratis-Eis mehr an Blogger zu verteilen – um nur ein Beispiel zu nennen. Er hatte zuvor etliche Anfragen dazu bekommen.

Skurrile Influencer-Anfrage

Mit einer besonders skurrilen Influencer-Anfrage wurde nun eine britische Agentur für Hochzeitsfotografie konfrontiert. Auf der Plattform Imgur veröffentlichte man kürzlich das Ansuchen einer Pressesprecherin einer namentlich nicht genannten Bloggerin.

Aus dem E-Mail der PR-Dame geht hervor, dass die von ihr betreute Influencerin heiraten und daher erfragen wolle, ob man einen Fotografen der Agentur kostenlos buchen könne (konkret für ein Video und schätzungsweise 1.000 Fotos). Als Gegengeschäft wurde eine "umfangreiche Bewerbung Ihres Geschäfts bei den Followern auf Instagram und Facebook" geboten. Dort würden der Influencerin zusammengerechnet 55.000 Menschen folgen.