Im Flugzeug: Liebesgeschichte verbreitet sich viral auf Social Media

Virale Postings

Der Thread, der seit der Veröffentlichung am 3. Juli über 345.000 Mal geteilt und fast 900.000 Mal gelikt wurde, verbreitete sich wie ein Lauffeuer auf Twitter. Das Flugzeugmärchen zog tausende User in seinen Bann. Viele Nutzer konnten nicht widerstehen, Blair nach weiteren Updates zu fragen. "Ich bin voll süchtig", schrieb ein Nutzer. "Ich bin so in ihrer Geschichte drinnen jetzt", postete ein anderer.

Am Ende blieb die Frage, was nach der Landung passierte. Blair hatte unter anderem verraten, dass beide Personen Singles seien und in derselben Region leben würden.

Einen Tag später meldete sich plötzlich ein Mann via Twitter unter Blairs Thread zu Wort, der behauptete, der männliche Hauptdarsteller ihrer Geschichte zu sein.

Euan Holden gab in seinem Tweet an, der betreffende Passagier zu sein und gewusst zu haben, dass Blair Fotos macht. Im Interview mit der BBC sagte er, dass er aus der Ortschaft Stockport in Ohio sei und über einen Freund von dem Thread und seiner spontanen Netz-Berühmtheit erfahren habe.

Was nach der Landung passierte? "Ein Gentleman genießt – und schweigt", so Holden kryptisch.