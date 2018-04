Laufen ohne Männer: "Ein prickelndes Erlebnis"

Zwar trainieren Frauen nicht anders als Männer und haben genauso sportliche Ziele, aber „es macht oft mehr Spaß, in einer Gruppe zu trainieren, wo nur Frauen sind, die ein gemeinsames Ziel haben. Zum Beispiel, die 10 Kilometer unter 50 oder unter 40 Minuten zu schaffen.“ Das ist auch bei den Lauftrainings zu spüren, die jede Woche kostenlos österreichweit an 45 Standorten (15 da von in Wien) angeboten werden.

Um den Laufeinstieg zu erleichtern und damit es nicht langweilig wird, gibt es verschiedene Trainingspläne, die auch online zum Download bereitstehen. „Bei den Lauftrainings zählt das Gemeinsame, aber es geht auch darum, nach einem Plan zu trainieren – zum Beispiel zwischen Intervalltraining, Fahrtspiel oder Wechseltraining abzuwechseln“, erzählt Dippmann.

So ganz nebenher entstehen dabei viele Freundschaften – auch international. Immerhin waren zuletzt beim 30. Österreichischen Frauenlauf Teilnehmerinnen aus 99 Nationen vertreten. „Es zählt nicht, woher ich komme oder wer ich bin. Man steht im Startblock, lernt jemanden aus Portugal kennen und vernetzt sich.“

Doch auch das Motivationsvorbild der Läuferinnen in Österreich muss sich manchmal zum Training aufrappeln: „Es war in diesem Winter sicherlich schwierig. Mir hilft am allermeisten der Gedanke an das Danach. Dass es mir herrlich geht, unter der Dusche zu stehen und zu spüren, ich habe heute schon etwas für mich und meine Seele getan und gehe total relaxt in den Alltag. Ich brauche das Laufen sehr, um meine Energien zurückzubekommen. Es ist herrlich, et was für sich zu tun.“

Ihr Engagement gilt nicht nur den Frauen – mit ihrer Nachwuchsförderung will Dippmann auch dem besorgniserregenden Trend zu immer mehr übergewichtigen Jugendlichen etwas entgegensetzen. „Die Mädchen liegen mir ganz besonders auf dem Herzen. Es ist uns nicht umsonst gelungen, mehr als 6000 unter-18-Jährige zu gewinnen. Jeder weiß, für Jugendliche ist es al les andere als cool, am Sonntag um 8 Uhr früh am Start zu stehen – dass bei uns trotzdem so viele mitmachen, ist sicher einzigartig. Und für viele ist der Frauenlauf ein Anlass, mit dem Laufen und mit der Bewegung zu beginnen.“