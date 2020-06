Von welcher Schule Schüler träumen

Alle reden über Bildung: Politiker, Eltern, Lehrer und Wissenschaftler. Auf die Schüler, die wahren Schulexperten, hört zumeist keiner. Dabei wissen junge Menschen, die einige Jahre in der Schule verbracht haben, meist am besten, wo die Probleme liegen und wie man das Schulsystem verbessern könnte. Grund genug, Schüler selbst zu Wort kommen zu lassen – so geschehen beim Ideenwettbewerb "Pimp MySchool", der von der WBS (Wiener Gesellschaft für Bildungspolitik und Schulmanagement) in Kooperation mit der Landesschülervertretung Wien, dem KURIER und der Wirtschaftskammer durchgeführt wurde. Resümee: Flexiblere Stundenplangestaltung und die Schule als Ort des Wohlfühlens scheint der Schlüssel zum Schul-Glück zu sein, wie die drei Sieger-Konzepte zeigen.