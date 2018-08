Ideen für Ihr Kind: Was Kinder spielerisch lernen

Ein Acht-Stunden-Tag ist für Kinder eine Selbstverständlichkeit. Der Job des Kindes ist nämlich das Spiel: Sieben bis acht Stunden verbringen Kinder täglich damit. Spielen und Arbeiten sind zwei Seiten derselben Medaille, erklärt die pädagogische Bereichsleiterin bei den KIWI-Kindergärten, Gudrun Kern. Auf 15.000 „Arbeitsstunden“ kommen Kinder so bis zu ihrem 6. Lebensjahr in Summe.

Das kindliche Spiel ist ihre Art, sich selbst, ihre Mitmenschen und die Welt um sich herum zu entdecken. „Für die Entwicklung des Kindes ist das Spiel deshalb genauso wichtig wie Essen, Trinken und Schlafen“, sagt die Pädagogin.

Spiel ist ein Urtrieb des Menschen: „Eigentlich beginnt es schon im Mutterleib,“ sagt die klinische Psychologin Irene Hirsch. „Wenn der Fötus z. B. den Daumen in den Mund steckt und so seinen Körper entdeckt, fängt es an, seinen Körper freudvoll zu entdecken. Von dieser Entdeckung aus geht es Schritt für Schritt weiter – und die Kinder hören damit nie wieder auf.“

Und das ist auch gut so – eine gute Nachricht für Eltern: „Weil der Mensch so interessiert auf die Welt kommt, können wir darauf vertrauen, dass das Kind das lernt, was es braucht“, sagt Hirsch, Leiterin der Mobilen Dienste der St. Nikolausstiftung, einer Trägerorganisation von

85 Kindergärten in Wien.

Doch die Realität ist leider oft eine andere: Mütter und Väter haben oft Angst, dass sie ihr Kind nicht früh genug fördern. Sie befürchten, ein wichtiges „Entwicklungsfenster“ zu verpassen, wenn es nicht früh genug damit beginnt, Englisch zu lernen, Ballettstunden zu nehmen oder Flöte zu üben. Das ist ein Grund, warum heute fast kein Kindergarten mehr ohne Zusatzangebot auskommt.