Hyperloop: Personentransport durch die Röhre

In einem Interview mit Business Insider meint Musk, man müsse sich Hyperloop wie einen Transport-Tunnel aus der Cartoon-Serie "Jetsons" vorstellen, bei dem Menschen durch eine transparente Röhre gesaugt werden. Musk schlägt vor, eine Hyperloop-Verbindung zwischen San Francisco und Los Angeles zu schaffen, mit einer durchschnittlichen Reisezeit unter 30 Minuten pro Passagier. Dabei müsse man auch nicht auf einen Abflug oder eine Abfahrt warten, sondern könnte sofort bei Eintreffen in einem Hyperloop-Terminal seine Reise antreten.



Darüber, wie Hyperloop im Detail funktionieren soll, macht Musk noch keine Angaben. Gegenüber Bloomberg Businessweek meinten einige seiner Freunde, im Sommer sei ihm ein technischer Durchbruch gelungen. Nun will Musk mit dem US-Präsidenten und dem Gouverneur von Kalifornien sprechen. Hyperloop soll als Alternative zu einer Hochgeschwindigkeits-Zugstrecke, die momentan an der US-Westküste geplant ist, überdacht werden.