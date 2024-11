„Hunde werden immer häufiger vermenschlicht“

Das ist unersetzlich. Wir wollen alle folgsame und gesellschaftstaugliche Hunde. Der Kynologenverband ist mit seinen 100 Verbandskörperschaften und rund 600 Hundeschulen in ganz Österreich hier auch sehr aktiv, um Hilfestellung bei der Hundeerziehung zu geben.

Sie appellieren schon länger, keine Hunde aus dem Kofferraum zu kaufen. Was ist das Problem dabei?

Das können wahnsinnig nette Familienhunde sein. Wegen ihres starken Beschützerinstinkts besteht eher Gefahr, wenn von außen jemand Dritter dazukommt. Wer sich einen Hund anschafft, sollte generell überlegen, wofür man ihn einsetzt: für den Sport oder die Jagd zum Beispiel. Dann sollte ich mir überlegen, ob ich genug Zeit habe. Und es geht auch um die Kosten: Man muss Futter kaufen, man hat gar nicht so geringe Tierarztkosten.

Der Begriff Kampfhund gefällt mir nicht. Das sind gewisse Rassen, die vom Menschen für Hundekämpfe eingesetzt worden sind. Keine Hunderasse ist per se böse, sondern das Produkt seiner Umwelt, seiner Erziehung, seiner Haltung.

Hunde werden manchmal sogar in Kinderwägen herumkutschiert.

Ich bin grundsätzlich für artgerechte Tierhaltung. Ein Hund hat seinen Platz im Haus – er ist anatomisch ein Raubtier und sollte auch beispielsweise nicht vegan gefüttert werden. Ich persönlich möchte keinen Hund im Bett haben und habe auch nie einen vom Tisch gefüttert. Aber ich sage Ihnen etwas: Mir ist lieber, der Hund schläft im Bett, als er hängt an der Kette.

Themenwechsel: Sie haben einst drei ÖVP-Innenministern gedient – Ernst Strasser, Liese Prokop, Günther Platter – und galten als machtbewusster Karrieremensch. Ich hatte die Gelegenheit, mit wirklich tollen Ministern in einer sehr spannenden Zeit zusammenzuarbeiten. 2004 fand das größte Verwaltungsreformprojekt bis heute statt: die Zusammenlegung von Polizei und Gendarmerie – damals heftig umstritten, heute völlig akzeptiert. Das hat 35.000 Menschen betroffen. Außerdem war ich 2002 bei der Reform des Asylgesetzes dabei, wodurch die Bundesbetreuung neu geregelt wurde. Das hat viel politische Kraft gekostet.

Sie galten als Teil von Ernst Strassers nicht immer zimperlicher „Buberlpartie“. Gegen Sie gab es danach Vorwürfe, die sich in einem parlamentarischen U-Ausschuss und bei der gerichtlichen Untersuchung aber nicht erhärtet haben. Waren Sie und Ihre Kollegen im Kabinett nicht manchmal tatsächlich zu arrogant?

Vielleicht hat es manchmal so gewirkt. Die Zeit unter Schwarz-Blau war ja sehr bewegt. Dass ich so in den Fokus geraten bin, lag auch daran, dass meine Ministerin Liese Prokop vor dem Ausschuss tragischerweise verstorben ist. Sie konnte daher nicht mehr Auskunft geben, und ich war ihr Kabinettschef.

Würden Sie rückblickend manches anders machen?

Die inhaltlichen Entscheidungen waren richtig, vielleicht hätte man die Umsetzung ein bisschen anders, menschlicher, machen können.