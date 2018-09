Hunde reingelegt: Experte Martin Rütter kritisiert TV-Show

"Die Hunde wurden total gestresst"

Es folgten Streiche, bei denen Vierbeiner von ihren Haltern erschreckt wurden oder sogar Windeln angezogen wurden. Bereits während der Show stieß das Rütter sauer auf. "Also ich mag ja jede Form von Humor, aber was mich total daran genervt hat, ist, dass die Hunde total gestresst wurden", meinte der Hundetrainer zu den Videos.

Nach der Sendung verlieh Rütter seiner Kritik an dieser mit einem Video auf Facebook Nachdruck: "Was da passiert ist, ist, dass Hunde verängstigt und erschreckt wurden. Und Leute, das ist kein Humor", sagte Rütter. Das wollte er den 800 Leuten auch bei der Aufzeichnung der Sendung vermitteln, doch das ZDF habe seine Aussagen so gekürzt, dass es wirkt, als hätte er die Streiche lustig gefunden. Er wollte sich daher noch einmal distanzieren.