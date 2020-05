Konfliktstoff auf vier Pfoten

„Wenn man sich an alle Gesetze hält, wird es schwierig für Hundebesitzer, einem Hund die nötige Bewegung zu verschaffen“, ergänzt Tiermedizinerin Sabine Schroll. „Das führt zur Gewichtszunahme. Es folgt die bekannte Spirale mit immer weniger Bewegung. Zusätzlich kann Bewegungsmangel in Frustration, ja Aggression münden.“ Nur: Wo kann man den Hund noch von der Leine lassen?

In Städten gilt als einzige Lösung die „ Hundezone“ – ein umzäuntes Gebiet ohne Leinenzwang. In Wien gibt es mittlerweile an die 160 solcher abgegrenzter Bereiche. Mit knapp 190.000 Quadratmetern ist die Zone im Prater unter Hundehaltern in ganz Wien beliebt: Tierärztin Eva Haider ist hier mit fünf Hunden unterwegs, die schwanzwedelnd um sie herumlaufen. „Mit Leine wäre ein Spaziergang kaum möglich“, erläutert die Tierärztin. „Als ich noch im 5. Bezirk wohnte, war das immer sehr mühsam.“

Trotzdem kommt es gerade im Erholungsgebiet Prater immer wieder zu Streitigkeiten. Der Park ist auch bei Radlern und Joggern beliebt.

Gerald Pötz vom Österreichischen Hundehalterverband erwidert: „Sportler können bei Hunden nun mal den Jagdinstinkt wecken. Pötz ist mit der Hundezonen-Situation in Wien nicht zufrieden. „ Hundezonen bestehen oftmals nur aus Schotter und Erde. Das bietet einen perfekten Nährboden für Bakterien. Vor allem für junge Hunde kann die Hundezone deshalb zum Problem werden.“