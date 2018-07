Frauen kämpfen in Simbabwe gegen Wilderer

Bewaffnet mit halbautomatischen Gewehren und in khaki-farbener Kleidung patrouillieren die Wildhüter durch das hohe Gras der afrikanischen Savanne. Plötzlich bleibt ihr Anführer stehen, um Spuren zu untersuchen. Die Fährte gehört zu einem Schakal. Aber die Truppe sucht nach Menschen - Wilderern.

Ähnliche Szenen lassen sich in Wildreservaten und Parks überall in Afrika beobachten. Doch eines ist hier in Simbabwe anders: Die Ranger hier sind alle Frauen. Nyaradzo Hotos Ex-Mann war ihr gegenüber gewalttätig. Aber heute führt die 25-Jährige ein neues Leben als Mitglied der ersten ausschließlich weiblichen simbabwischen Anti-Wilderer-Einheit. Sie werden "Akashinga", oder "die Tapferen", genannt. "Ich kann mir nicht mehr vorstellen, mit ihm zu leben", sagt Hoto über ihren Ex. "Mein Job als Wildhüterin hat mich zu einer unabhängigen Frau gemacht."