Der Vater der Wiener Vorlesungen

Als Wissenschaftsreferent der Stadt Wien und Begründer der Wiener Vorlesungen prägt der Historiker Hubert Christian Ehalt seit Jahrzehnten die Forschungslandschaft und das Geschichtsverständnis der Stadt. Am 18. Mai feiert der Sozialhistoriker, Herausgeber und Wissenschaftsförderungskoordinator seinen 65. Geburtstag.

Bundespräsident Dr. Heinz Fischer hat ihm dazu ein Glückwunschschreiben übermittelt, in dem er dessen bedeutendes Wirken als Historiker undAnthropologe würdigt. "Mit Ihren Vorträgen, Vorlesungen und Ihrenzahlreichen Publikationen im Bereich der Gesellschafts-, Geschichtsund Kulturwissenschaften haben Sie wesentlich zum guten Ruf derösterreichischen Wissenschaft beigetragen", so der Bundespräsident in seinem Schreiben.

Ehalt wurde am 18. Mai 1949 in Wien geboren. Er studierte nicht nur Lehramt Philosophie, Psychologie, Pädagogik und Geschichte, sondern vertiefte sich bis zu seiner Promotion 1978 auch in den Fächern Wirtschafts- und Sozialgeschichte, Kunstgeschichte und Soziologie. Schon während seiner frühen akademischen Laufbahn betätigte sich der Historiker auch kräftig in der schreibenden und verlegenden Zunft: So war er u.a. Mitgründer des "Verlags für Gesellschaftskritik", Mitherausgeber der "Aufrisse. Zeitschrift für politische Bildung", Gründer der "Historisch-anthropologische Studien" und an den Reihen "Kulturjahrbuch" und "Kulturstudien" wesentlich beteiligt.

1996 wurde er mit der Leitung des Ludwig Boltzmann Institutes für historische Anthropologie betraut, das seit 2006 unter dem Namen Institut für historische Anthropologie firmiert. Daneben lehrte Ehalt an der Uni Wien, der Universität für angewandte Kunst Wien oder der Uni Innsbruck, seit 2003 ist er Universitätsprofessor an der Uni Wien. Seine Forschungsschwerpunkte kreisten dabei immer eng um die österreichische Hauptstadt: So setzte sich Ehalt unter anderem mit der Sozial-, Mentalitäts- und Alltagsgeschichte und Wissens- und Wissenschaftsgeschichte Wiens auseinander oder beforschte die Gesellschaftsgeschichte der Stadt.