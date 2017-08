Hitzewelle: So bleibt die Wohnung im Sommer kühl

Hitze - und keine Ende. Wenn sich die Außentemperaturen wie aktuell jenseits der 35 Grad-Marke bewegen, staut sich die Wärme auch in den Wohnräumen. Mit diesen Tipps bleibt Ihre Wohnung ein cooler Ort.

Damit die Wärme erst gar nicht in die Räume kommt, ist guter Sonnenschutz angesagt. Außenliegende Jalousie und Rollläden reflektieren die Sonnenstrahlen, bevor sie durch das Fenster eindringen und die Räume aufheizen können. Rollos oder Jalousien, die aus hellem oder beschichtetem Metall sind, haben die beste Wirkung.

Wenn weder Außenrollos noch eine Markise vorhanden sind, muss ein Sonnenschutz auf der Innenseite der Fenster angebracht werden. Auch hier ist es ratsam, zu getönten oder beschichteten Sonnenschutzscheiben zu greifen. Das gleiche Ergebnis liefern abdunkelnde Vorhänge. Mit dem Sonnenschutz im Inneren lässt sich die wärmende Einstrahlung um zirka 25 Prozent reduzieren.

In den Sommermonaten sollten tagsüber möglichst alle Fenster und Türen geschlossen bleiben. Ausgiebig gelüftet wird nur nachts oder in den frühen Morgenstunden. Das beste Ergebnis lässt sich erzielen, wenn quer gelüftet wird, also immer die gegenüberliegenden Fenster geöffnet werden.

Wichtig ist auch, unnötig erzeugte Wärme zu vermeiden. Sämtliche Elektrogeräte und Lampen produzieren zusätzliche Wärme. Deshalb sollte alles abgeschaltet werden, was nicht gebraucht wird. Energieeffiziente Geräte und Energiesparlampen geben auch deutlich weniger Abwärme ab.

Ein Gefühl von Abkühlung vermitteln Ventilatoren, weil sie die Luft bewegen. Die Geräte sind zumeist in der Anschaffung günstig und verbrauchen wenig Energie. Decken-, Raum- und Tischventilatoren reduzieren die gefühlte Temperatur um einige Grade. Dies gilt vor allem, wenn man gerade schwitzt. Da besteht allerdings die Gefahr, sich zu verkühlen.

Ein angenehmes Raumklima schaffen Zimmerpflanzen. Wichtig ist es, "klimaaktive" Pflanzen auszuwählen. Sie können aber nur einen kleinen Beitrag leisten, um die Innenräume zu kühlen.

Effizienter sind Pflanzen im Außenbereich. Hohe Bäume spenden Schatten und regulieren den Feuchtigkeitshaushalt. Damit tragen sie entscheidend zur Kühlung von Räumen bei. Rank- und Kletterpflanzen an den Mauern helfen ebenfalls dabei, die direkte Sonneneinstrahlung abzuhalten.

Während die Wäsche draußen rasch trocknet, kann sie innen als "Klimaanlage" dienen. Dazu handfeuchte Tücher oder Leintücher aus Baumwolle im Raum aufhängen - etwa vor das Fenster oder über zwei Sesseln. Das entzieht der Luft Wärme - konkret Verdampfungswärme. Dabei wird die Umgebung abgekühlt. Der Effekt wird durch einen Ventilator verstärkt.

Jetzt gilt: Räumen Sie den schweren Teppich weg! Dieser wirkt wie ein Wärmespeicher.

Backen, Brutzeln, Köcheln? Derzeit nicht so eine gute Idee. Beim Kochen sollte jetzt möglichst wenig Wärme produziert werden. Tipp: Platten kurz vor Schluss ausschalten, weil sie lange Wärme abgeben. Abzugshauben einschalten. Und Kuchenbacken kann man, wenn es wieder kühler ist.