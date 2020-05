Hintermänner des "BKA-Trojaners" gefasst

Die zehn Verdächtigen sollen mit einem aggressiven Schadprogramm, das in Deutschland als „BKA-Trojaner“ berüchtigt war, Geld von Menschen in ganz Europa erpresst haben.

Die Männer wurden von der spanischen Polizei am Mittwoch verhaftet, teilten die Behörden in Madrid mit. Der mutmaßliche Anführer der Gruppe, ein 27-jähriger Russe, war bereits im Dezember in Dubai festgenommen wurden. Spanien hat seine Auslieferung beantragt.