Hier geht es zum Schüleranwalt!

Anmelden

Wir brauchen diese Registrierung, damit wir Kindern, Eltern und Lehrern direkt antworten können. Diese Daten dienen nur der internen Verwaltung. Wir geben diese Informationen nur weiter, wenn ausdrücklich gewünscht.



Formular ausfüllen

In der rechten Spalte der Seite ist das "Sorgen-Formular" zu finden. Die Einsender können selbst bestimmen, ob ihr Problem anonymisiert oder unter Namensnennung mit Vertretern der Schulbehörde besprochen werden soll. Das Schüleranwalt-Team arbeitet mit Vertretern des Bildungsministeriums und regionaler Schulbehörden zusammen.



Bestätigung

Alle Einsender bekommen umgehend eine Bestätigung.



Rückfragen

Sollten sich noch Fragen ergeben, wird das Schüleranwalt-Team per eMail Kontakt mit Ihnen aufnehmen.



Erledigung

Spätestens vier Wochen nach Einsendung gibt es einen Zwischen- oder Erfolgsbericht des Schüleranwalt-Teams per eMail.