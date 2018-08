Heute ist kein guter Tag zum Heiraten - sagen Forscher

Falscher Tag

Da wäre einmal das Datum. Australische Forscher der University of Melbourne haben ermittelt, dass Eheschließungen an so genannten Schnapszahl-Daten zu höheren Scheidungsraten führen. Konkret werden Paare, die an besonderen Daten heiraten, bis zu 36 Prozent eher geschieden als solche, die ein unauffälliges Datum wählen. Die Erklärung: Laut der Studie würden Paare mit vielen Gemeinsamkeiten für sie besondere Daten bevorzugen. Wer auf Zahlenspiele zurückgreift, verfüge oft über weniger Gemeinsamkeiten. Beruhigend ist, dass die Gesamtscheidungsrate in Österreich laut Statistik Austria zwar von 26,5 Prozent im Jahr 1981 auf 49,5 Prozent (2007) gestiegen, seitdem aber wieder auf 41 Prozent gesunken ist. Ähnlich die Entwicklung der Hochzeiten: In den 1980er-Jahren trauten sich 45.000 Paare pro Jahr eine Ehe zu. 2001 nur mehr 34.213, im vorigen Jahr haben wieder 44.700 „Ja“ gesagt.