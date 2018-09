Herzinfarkt: Frau rettet Mann beim ersten Date das Leben

Eine Geschichte, wie nur das Leben sie schreibt, trug sich kürzlich in Kalifornien am Strand von Santa Cruz zu. Andrea Traynor und Max Montgomery, die sich über Facebook kennengelernt hatten, verbrachten gerade ihr erstes Date beim Stand-up-Paddling miteinander, als Montgomery einen stechenden Schmerz in der Brust verspürte. "Ich hatte ihr erst zwei Tage zuvor erklärt, dass ich total in sie verschossen bin und dementsprechend aufgeregt schrie ich: 'Oh, ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt bei unserem ersten Date!'", schildert der US-Amerikaner den Vorfall im Interview mit NBC News.

Traynor und Montgomery schafften es noch bis an den Strand, wo Montgomery zusammenbrach, wie Aufnahmen einer am Strand installierten Zeitraffer-Videokamera zeigen. "Ich dachte, dass er tot ist", erinnert sich Traynor.