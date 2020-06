Raschere Erste Hilfe könnte mehr Leben retten

"Im Schnitt wurde bei jedem zweiten Patienten mit Herzstillstand ein Ersthelfer aktiv", sagt Alexander Nürnberger, Erst­autor der Studie. Auch dies sei international zwar nicht schlecht, "es ist aber noch deutlich mehr möglich", ergänzt Univ.-Prof. Fritz Sterz, der die Untersuchung initiiert hat: "In der norwegischen Stadt Stavanger haben 80 bis 90 Prozent aller Menschen mit Herzstillstand einen Ersthelfer – dort gibt es ab der Volksschule ein Pflichtfach ,lebensrettende Sofortmaßnahmen"." Das Ergebnis: "20 Prozent aller Patienten gehen gesund nach Hause – bei uns sind es eben nur die elf Prozent. Das zeigt, was man noch zusätzlich herausholen könnte", betont Nürnberger.

Sterz fordert seit Jahren, dass das richtige Verhalten im Notfall bereits in den Volksschulen in Kursen behandelt wird. Auch Hinweistafeln etwa in Aufzügen könnte das Bewusstsein erhöhen: "Jeder kennt die Tafeln ,Verhalten im Brandfall". Ähnliche Tafeln für das ,Verhalten im Notfall" könnten die Hemmschwelle, mit einer Reanimation beginnen, senken." Die neue Studie hat nämlich auch gezeigt: Selbst wenn zum Zeitpunkt des Herzstillstandes andere Menschen unmittelbar in der Nähe stehen (Kollegen, Familienangehörige, Passanten), beginnen diese nur in jedem zweiten Fall mit einer Reanimation: "Das hat offenbar mit der Angst, etwas falsch machen zu können, zu tun (siehe li.)." Regelmäßige Übung sei wichtig, Nürnberger kritisiert deshalb Überlegungen, beim Mopedführerschein lebensrettende Sofortmaßnahmen zu streichen: "Wir bräuchten mehr, nicht weniger Übungsmöglichkeiten."