Hands-On mit Nikons Vollformat-DSLR D600

Tastenlayout der D7000

Ein fix eingebautes WLAN- und GPS-Modul kann die Nikon D600 nicht bieten, dafür ist aber ein ausklappbarer Blitz über dem Sucher verbaut. Das Moduswahlrad links oben entspricht in etwa dem der Nikon D7000 und nicht dem von Nikons teurerer Vollformat-DSLR D800. Das obere Einstellrad hat im Gegensatz zur D7000 einen Sperrknopf, der verhindert, dass das Rad unabsichtlich gedreht und so der Modus verstellt wird. Die Vier-Wege-Taste an der Rückseite fühlt sich weniger schwammig als bei der Canon 6D an.

Ebenfalls von der D7000 bekannt sind die FN- und Abblendtaste an der Vorderseite neben dem Objektiv. Beide können mit verschiedenen Funktionen belegt werden. Die Auswahl an Funktionen ist deutlich größer als bei Canons 6D. Nicht ganz so gut wie bei der 6D ist der Sucher der D600, der auch nicht an den Sucher der D800 heranreicht.

Im Sucher kann eine elektronische Wasserwaage für die horizontale Achse eingeblendet werden. Ebenfalls sichtbar im Sucher ist, welcher Autofokus-Modus gerade angewählt ist. So kann man links vorne die AF-Taste beim AF/MF-Umschalter gedrückt lassen und mit dem Moduswahlrad den Autofokus-Modus wählen, ohne die Kamera aus dem Anschlag nehmen zu müssen.