Sechs Jahre Gefängnis für eine irrwitzige Mutprobe mit tödlichem Ausgang: Ein US-Gericht hat eine 20-Jährige am Mittwoch zu einem halben Jahr Haft verurteilt, weil sie auf dessen Wunsch hin auf ihren Freund geschossen hatte. Der junge Mann, der sich von dem Video Berühmtheit auf YouTube versprochen hatte, starb an Ort und Stelle.

Perez bekannte sich im Dezember schuldig. Sie willigte zudem ein, später kein Kapital aus dem Vorfall zu schlagen und keine Waffe mehr zu besitzen.

Das junge Elternpaar wollte "eines der wohl gefährlichsten Videos, das jemals gedreht wurde", ins Internet stellen. So hatte es Perez beim Kurzbotschaftendienst Twitter damals angekündigt. "Seine Idee, nicht meine", schrieb sie ergänzend hinzu.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever???????? HIS idea not MINE????