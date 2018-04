Haarig: Senioren verraten, wie sie sich einst schön machten

Was in den zwei Stunden im Museum beeindruckt, ist die Disziplin und das entspannte Gesprächsklima. Nur selten ufert jemand in seiner Erinnerung aus. Wer am Wort ist, darf damit rechnen, dass ihm ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt und nicht ins Wort gefallen wird.

Isabel Termini-Fridrich, die im Museum gemeinsam mit Kollegen für die Vermittlung von Ausstellungsinhalten zuständig ist, fragt zwischendurch in die Runde, wer noch zu Hause alte Düfte lagern hat. Etwa das weiterhin gerne zitierte „4711“, Rosenwasser oder Veilchendüfte.

Beim nächsten Termin Ende April werden die Teilnehmer des Gesprächskreises die neue Ausstellung besuchen. Und beim übernächsten Termin wird Gert Dressel gemeinsam mit der Gruppe und den Museumsverantwortlichen ein neues Thema aufs Tapet bringen.

Bereits seit dem Jahr 2005 ist der Gesprächskreis aktiv. Und es hat nicht den Anschein, dass das aktive Interesse daran schwindet. Ganz im Gegenteil, man überlegt sogar einen Aufnahmestopp.