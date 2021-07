Der verkaufte Lebensstil

Paltrow ist nicht die einzige Dame in Hollywood, die ihren "Way of Life" in ein gut funktionierendes Geschäftsmodell verwandelt hat. Jessica Alba, bekannt geworden durch Filme wie "Honey" oder " Sin City", wurde vom US-Wirtschaftsmagazin Forbes erst kürzlich als eine der erfolgreichsten amerikanischen Selfmade-Unternehmerinnen geadelt. Ihre "Honest Company", eine Firma, die sich auf umweltfreundliche Baby- und Haushaltsprodukte spezialisiert hat, ist – vier Jahre nach der Gründung – mehr als eine Milliarde Dollar wert, Alba die Chefin von 275 Mitarbeitern. Ihr Buch "The Honest Life" handelt von den Vorzügen eines "natürlichen und echten" Lebens und schaffte es 2013 auf die Bestseller-Liste der New York Times. So erfolgreich war die 34-Jährige mit ihren Filmen nicht einmal annähernd.