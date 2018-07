Gut ausgebildete syrische Lehrer für Wiens Mittelschulen

Sie hat an der Universität in Aleppo Englische Literatur studiert, erzählt Ayin Khalil in einem Seminarraum des Instituts für Bildungswissenschaft der Universität Wien. Nach dem Abschluss ihres Studiums hat sie dann vier Jahre in einer Grundschule und in einem Gymnasium unterrichtet. Bis der Krieg in ihrer Heimat Syrien begann und auch die Lehrer auf verlorenem Posten standen.

Hier, am Postgraduate Center der Universität Wien, hat die 36-jährige Lehrerin zurück in ihren Job gefunden. Ayin Khalil ist eine von 23 „Lehrkräften mit Fluchterfahrung“, die soeben eine beinharte einjährige pädagogische Zusatzausbildung abgeschlossen haben. Sie alle sind somit ab September bereit, in Österreich als Lehrer an Gymnasien und Neuen Mittelschulen zu arbeiten.

„Sie sind großartig“, sagt Univ.-Prof. Gottfried Biewer, der den Postgraduate-Zertifikatskurs geleitet hat. „Es war für alle ein schwieriges Jahr, in dem sie nicht nur das in unserem Kurs Vermittelte verarbeiten mussten, sondern auch privat vor unzählige Probleme gestellt wurden. Umso erfreulicher ist es heute, dass die Drop-out-Quote bei null Prozent liegt.“

„Ich kam vor fünf Jahren nach Österreich“, erzählt Ayin Khalil in sehr gutem Deutsch, das sie sich in Wien mit großem Aufwand angeeignet hat. Immerhin war sie mit zwei kleinen Kindern an der Hand vor dem Krieg in ihrer Heimat geflüchtet – und mit einem großen Rucksack voll Ungewissheit.

Dann erklärt sie: „Wir sind dankbar für diese tolle Ausbildung. Jetzt wollen wir den Österreichern etwas zurückgeben.“ Ihre Landsfrau Rafif Hasan, 26 Jahre jung und ebenfalls eine gut ausgebildete Englisch-Lehrerin, nickt.

Ja, auch sie hat nach ihrer Flucht manche Krise bewältigen müssen, und auch sie ist jetzt hoch motiviert: „Eigentlich wollte ich meinen Master in Großbritannien machen. Durch den Krieg ist es jedoch anders gekommen.“ Rafif hat sich nun in einer Neuen Mittelschule beworben, konnte dort beste Qualifikationen vorweisen: „Nicht zuletzt meine Muttersprache. Schon während des Praktikums habe ich bemerkt, wie ich Kinder mit Migrationshintergrund dank meiner speziellen Sprachkenntnisse motivieren kann.“