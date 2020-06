Große Schnauze

"Kleine Rassen werden zum Teil auch anders behandelt. Man lässt den süßen Hündchen mehr durchgehen als den großen", erklärt Schratter einen weiteren Grund für die Überzahl kleiner Tölen. Auch in diesem Fall beugt konsequente Erziehung der hausgemachten Lärmbelästigung vor.



Darüber hinaus setzen selbst wohlerzogene Hunde ihre Stimme gerne lauthals ein. "Bellen ist der Versuch der Tiere, mit uns Menschen zu sprechen", sagt die Expertin. In der Kommunikation mit dem Zweibeiner entwickelten die Vierbeiner eine bunte Lautsprache: Ein hohes Klangbild z. B. ist Ausdruck von Nervosität und Aufgeregtheit. Es begleitet freudige Erwartung, wenn der geliebte Besuch kommt oder wenn der Besitzer die Ausgehleine vom Haken nimmt.



Helles, forderndes Bellen ist zu hören, wenn der Hund Aufmerksamkeit erregen will: "Hallo, füttere mich, gib mir etwas von deinem Teller." Mit kurzem, tiefen Bellen, das in Knurren übergehen kann, alarmiert der Vierbeiner seinen Besitzer: "Es steht ein Fremder vor der Türe, da kommt jemand den Zaun entlang." Schrilles, hohes Bellen zeigt Angst an. Frustration, Langeweile, Einsamkeit werden mit monotonem Dauerbellen kommentiert: "He, ich langweile mich hier allein im Garten." Kurze, schnelle Kläffer sind eindeutige Drohlaute – kurz vor dem Angriff.



"Hunde dürfen bellen. Diese Form der Kommunikation ist wichtig und gut", betont der Tiercoach: "Aber jeder Hund muss frühzeitig lernen, dass er damit auch wieder aufhören muss." Mit dem eindeutigen Kommando "Ruhe" muss das Bellen abgestellt sein. Neurotisches Kläffen soll sich erst gar nicht einschleichen. "Bellen ist mit großen Emotionen verbunden. Daher ist das Abgewöhnen unglaublich schwierig", warnt Schratter.