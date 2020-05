Große Gefühle – mit eigenen Worten

Obwohl eine Generation zwischen uns liegt, ist die Verbindung ganz eng. Schon als Du zu Schulbeginn in einem hellblauen Hängekleid und mit Deinen großen, neugierigen, dunkelbraunen Augen zur Tür herein gekommen bist, habe ich gespürt, dass da ein ganz besonderer Mensch für die nächsten paar Jahre in meiner Klasse sitzen wird. Dass daraus eine lebenslange Freundschaft werden würde, konnten wir nicht wissen. Da sich Dein Bühnentalent schon abgezeichnet hat, verfolge ich Deinen Werdegang auf den Brettern dieser Welt mit großem Interesse. Ich freue mich über unsere Freundschaft.

Deine Isa.

Sie antwortet: Das Bild von Dir an unserem ersten Schultag macht mich nachdenklich. Es ist schon ein Weilchen her, dass ich mich gemeldet habe. Entschuldige, es war in letzter Zeit so viel los. Du hast immer so liebevoll zu uns Kindern gesprochen, aber nicht zuckersüß, Du hast uns wie kleine Freunde behandelt. Du warst meine Komplizin, weil wir Mädchen in unserer Klasse in der Minderheit waren. Du hast mir die Welt des Schauspielens eröffnet, hast mich ermuntert, gleich nach der Schule zum Casting für einen Film zu gehen. Ich bekam die Rolle und habe Blut geleckt. Jetzt, wo ich es endlich geschafft habe ins Konservatorium und meinem Traum, Musical-Darstellerin zu werden, nachgehe, denke ich an Dich und bin Dir so dankbar. Ich hoffe, es geht Dir gut, nur das Allerbeste zum Valentinstag. Ein dickes Bussi. Deine Freundin Soffi.