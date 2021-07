Größe 42: Das soll Plus Size sein?

KURIER: Seit Kurzem berichten Sie von Ihren Abnehmplänen. Spießt sich das nicht mit einem Plus-SIze-Blog?

Anna: Ich liebe Mode und will all die schönen Kleider tragen, die Designer leider nur bis Größe 42/44 herstellen. Dazu kam, dass ich unzufrieden mit meinem Körper war, ich fühlte mich schlapp und antriebslos. Mit meinem Blog will ich erreichen, dass sich Frauen in jeder Körpergröße gut fühlen und sich mehr trauen. Ich versuche, viele verschiedene Outfits zu zeigen, Kleider, Badeanzüge, High Heels, enge Jeans. Keine Säcke mit Arm-Löchern, die es in Übergrößengeschäften meist zu kaufen gibt. Man muss sich nicht von Kopf bis Fuß in einen Umhang hüllen.

Ist es nicht problematisch, leicht mollige Frauen als Plus Size zu deklarieren? Ja, das ist ein Problem. Offiziell fängt Plus Size bei 42 an – eine Größe, die jede zweite Frau auf der Straße hat. „Regular Size“ wäre der bessere Ausdruck. Wenn normal schlanke Frauen für Plus-Size-Mode werben, kann ich mir nur an den Kopf fassen. Kein Wunder, dass junge Frauen ein falsches Körperbild bekommen. Das trägt nicht dazu bei, dass man sich wohler fühlt, sondern verursacht Unsicherheiten und Komplexe.

Wo steht die Modewelt in puncto Plus Size heute? Es tut sich einiges, aber es ist noch nicht optimal. Es gibt mehr Plus-Size-Models auf den Laufstegen, mehr durchschnittliche Körper in der Werbung, Barbies in allen Farben und Formen. Ich wünsche mir, dass es mehr hübsche Kleidung in allen Größen zu kaufen gibt – die Auswahl ist immer noch mau, die Qualität schlecht.

Was ist Ihr Modetipp für Frauen mit Übergröße? Passform ist alles! Ab zum Schneider und die Hose anpassen oder den Blazer enger nähen lassen. Sich trauen, neue Schnitte auszuprobieren. Off-Shoulder-Oberteile stehen z. B. jeder Frau – sie sind sinnlich und zaubern eine schlanke Silhouette. Aber das Wichtigste: tragen, worin man sich wohl fühlt. Wenn es Hotpants sind – warum nicht?

Kann eine Plus-Size-Modelshow das Selbstbewusstsein molliger Frauen stärken? Das kommt darauf an. Wenn eine Größe 42 gewinnt, wird das Gegenteil erreicht. Ich kann mir vorstellen, dass es dann einen Shitstorm geben könnte.

In der Show berichten die Kandidatinnen von den Erfahrungen, die sie mit ihrer Figur gemacht haben. Was sind Ihre? In der Schule wurde ich zum Glück nie gemobbt. Mit Anfang 20 wurde ich einmal von einem älteren Herren auf der Straße beleidigt, als ich im Gehen Himbeeren aß. Er kam mir entgegen und sagte nur „fett!“. Da rutschte mit ein „alt!“ heraus, und ich ging einfach weiter.