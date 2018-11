Grippe-Impfung schützt nicht nur vor Influenza

Wo kann ich mich impfen lassen?

Man kann sich bei jedem praktischen Arzt impfen lassen, Kinderärzte dürfen jedoch keine Erwachsenen impfen. Jedes Jahr gibt es zudem diverse Grippe-Impfaktionen zum Beispiel in den Impfstellen der MA 15 in Wien, im Gesundheitsamt der Stadt Graz oder im Neuen Rathaus in Linz.

Was kostet der Impfstoff?

Die Grippeimpfung ist keine gesetzliche Krankenversicherungsleistung und muss daher selbst bezahlt werden. Manche Krankenkassen übernehmen die Kosten bei bestimmten Patientengruppen oder gewähren Zuschüsse. Die Grippe-Impfstoffe sind in der Apotheke erhältlich (20,50 bis 25 Euro). Bei den Impfstellen der Stadt Wien kostet die Impfung samt Impfstoff etwa 13,90 Euro, wenn man den Impfstoff bereits mitbringt, 6,30 Euro. Bei niedergelassenen Ärzten kann es in den Praxen zu unterschiedlichen Kosten kommen. Die oberösterreichische Gebietskrankenkasse bietet Grippeimpfungen um 15 Euro an, die Salzburger um 12,50 Euro.