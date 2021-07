Google+ verzeichnet Rekord-Wachstum

Googles Konkurrenzprodukt zum sozialen Netzwerk Facebook wächst mit bislang nicht gekannter Geschwindigkeit. Gut einen Monat nach seinem Start verzeichnete Google+ nach Angaben der Marktforscher von comScore per 24. Juli bereits 25 Millionen Nutzer. Täglich kämen etwa eine Million hinzu. Zum Vergleich: Facebook brauchte nach den am Dienstag veröffentlichten Daten ungefähr drei Jahre, um auf 25 Millionen Besucher zu kommen, bei Twitter habe es etwas über 30 Monate gedauert.



In den USA nutzten comScore zufolge mehr als sechs Millionen Menschen Google+, in Indien waren es über 3,6 Millionen, in Deutschland mehr als 920.000.