"Giving Tuesday": Spenden sammeln statt Schnäppchen jagen

Seit sechs Jahren findet der Aktionstag am Dienstag nach Thanksgiving statt. „Im Gegensatz zu Black Friday und Cyber Monday, die den Start des Weihnachtsgeschäfts einläuten, steht beim Giving Tuesday das Geben im Vordergrund. An diesem Tag dreht sich alles darum, zu geben, Gutes zu tun und anderen eine Freude zu bereiten“, erklärt Peter Steinmayer vom Fundraising Verband Austria. Bis dato beteiligten sich in Österreich wenige Organisationen an der globalen Bewegung – das ist heuer anders (siehe unten).

Die Spendenbereitschaft der Österreicher wächst vor allem in den sozialen Medien: Auf Facebook kann man seit einem Jahr eigene Spendenaktionen starten und seine Freunde einladen, mitzumachen. "Wenn etablierte bekannte Organisationen über Facebook Spenden sammeln, spricht nichts dagegen, diese über diesen Weg zu unterstützen. Ebenso gilt das, wenn kleinere Initiativen aus dem persönlichen Bekanntenkreis Spenden sammeln", sagt Steinmayer. Ein Garant für korrekte Verwendung von Spenden ist das Spendengütesiegel. Zwar sei das über Online-Kanäle gespendete Volumen noch auf einem niedrigen Niveau, aber: „Dies wird sich in den nächsten Jahren ändern, wenn Online-affine Menschen in das Spendenalter kommen.“

Auf die Millennials setzt man auch bei der digitalen Plattform „GoFundMe“, die seit September in Österreich verfügbar ist. Mit wenigen Klicks kann hier jeder eine Spendenaktion – einen Fundraiser – starten und über die sozialen Medien verbreiten. „Wir sehen, dass es immer mehr Leute nutzen. Es ist ein guter Einstieg in das Spenden“, sagt Jeannette Gusko, Managerin für den deutschsprachigen Raum. „Vor zehn Jahren hatten wir die Revolution der sozialen Medien, dass dort Informationen getauscht werden. Jetzt kommt der nächste Schritt: Man drückt mit Spenden seine Identität aus, ist Teil einer Gruppe und motiviert andere, mitzumachen.“

Es ist nicht nur die Niederschwelligkeit der sozialen Netzwerke, die den Jungen entgegenkommt. Auch Persönliche Geschichten, die viral gehen und stellvertretend für gesellschaftliche Entwicklungen stehen, würden die Generation Smartphone zum Geben animieren. Für Jeannette Gusko ist das ein „Empathiebeweis“: „Das lässt uns wieder an das Gute im Internet glauben.“