Entscheidungshilfe für die Berufswahl

Dieses Mal ist der Rahmen nobler, die Mädchen sind anfangs etwas gehemmt und ruhig. Doch Hotelchefin Benz schafft es, das Eis zu brechen, indem sie von sich und ihrer Jugend erzählt: "Ich wollte früher vieles sein. Spionin wie Mata Hari zum Beispiel. Oder Reiterin." In ihrem Beruf ist sie dann nur einmal mit einem ,Agenten‘ in Kontakt gekommen: "Als ich neben Roger Moore gesessen bin", scherzt sie. Dass das Hotelwesen "ihr" Beruf oder besser gesagt ihre Berufung ist, entdeckte sie während eines Ferialjobs in einer Schweizer Pension: "Ich habe da zwar 14 Stunden am Tag gearbeitet und das unter erschwerten Bedingungen, weil wir einige Tage Stromausfall hatten – doch ich habe gemerkt, dass das meines ist. Die Vorstellung, ich müsste jeden Tag von 9 bis 17 Uhr in einem Büro sitzen, macht mich heute noch wahnsinnig." Dass sie an Sonntagen arbeiten muss, macht Benz nichts aus: "Den Kollegen geht es nicht anders."

An ihrem Job gefällt ihr, dass man viel in der Welt herumkomme. Die dafür nötigen Sprachen lernte sie schnell: "Ruck zuck habe ich Italienisch und Spanisch gelernt, als ich im Tessin und auf den Kanaren war." Mehr noch: "Man bekommt ein Gespür, wie man mit Menschen anderer Kulturen umgeht."

Oder auch mit Promis: Ganz Ohr waren die Mädchen, als sie hörten, welche Promis bereits in dem Hotel abgestiegen waren: Steven Spielberg etwa. "Ein sehr unkomplizierter Gast", erzählte Benz. Noch begeisterter sind die Mädchen, als die Hotelchefin sie einlädt: "Ihr dürft zu uns in die Lobby, wenn die Promis für den Life Ball bei uns einchecken."