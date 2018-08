Model wider Willen: Autorin warb unwissentlich für Burger und Co.

Über die umgekehrte Bildersuche der Suchmaschen Google wurde Khan das Ausmaß ihrer leichtfertigen Unterschrift bewusst. Sie fand über 50 unterschiedliche Versionen ihres Gesichts im Netz – retuschiert, aufgehellt, in einer chinesischen McDonald's-Werbung und mit fremden Biografien unterlegt.

Besonders betroffen machte sie eine Website, auf der Beautyprodukte mit ihrem Gesicht gepriesen wurden. Dafür hatte man ihre Haut mittels Photoshop geglättet, sämtliche Hautunebenheiten waren verschwunden. Außerdem wurde sie im Netz zu einer gewissen Dina M., die im Internet über Probleme mit Hyperpigmentierungen nach der Geburt berichtete. Kahn war schockiert: "Ich habe nicht gewusst, dass man Stockfotos mit falschen Namen und Biografien versehen kann."

Bild gelöscht

Im Jahr 2013 nahm sie erneut Kontakt mit dem Fotografen auf. Obwohl sie sich keine großen Chancen ausrechnete, mit ihm eine Übereinkunft zu treffen, willigte er schließlich ein, ihr Foto von seiner Plattform zu löschen. Auch er sei überrascht gewesen, wie weit sich ihr Bildnis in kürzester Zeit verbreitete hatte.

Mit Interviews, in denen sie ihre Geschichte erzählt, und der Veröffentlichung via Twitter will Khan andere Menschen warnen: "Niemand hat mir gesagt, dass es ein Stockfoto werden würde, niemand hat mir gesagt, dass mein Name verändert werden würde. Wenn man mir das gesagt hätte, hätte ich es nicht unterschrieben."

"Habe mein Gesicht hergegeben"

Auf Twitter schlagen Khans Schilderungen jedenfalls Wellen. Bisher wurden ihre Tweets in Summe über 20.000 Mal geteilt. Außerdem hätten sich Menschen bei ihr gemeldet, denen Ähnliches widerfahren ist. "Ich möchte nicht, dass andere meinen Fehler machen. Meldet euch nicht bei kostenlosen Shootings an, lest, was ihr unterschreibt und glaubt nicht alles, was im Internet geschrieben steht", mahnt sie auf dem Kurznachrichtendienst. Und: "Man möchte meinen, dass es eine Kleinigkeit ist (…), aber ich habe mein Gesicht im Grunde gratis hergegeben."