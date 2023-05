Spekulationen um Taylor Swifts Memoiren treiben Buchverkäufe hoch

Der 9. Juli ist außerdem das Datum, das in Swifts Lied "Last Kiss" erwähnt wird. Es ist Teil des Albums "Speak Now", das am 7. Juli neu veröffentlicht wird. Dass Swift ihre Fans bei der Ankündigung "dear readers" nannte, tat sein Übriges. Auf der Social-Media-App Tiktok hat der Hashtag #TaylorSwiftBook inzwischen mehr als eine Million Aufrufe.

Buchhändler tappen im Dunkeln

Buchhändler tappen derweil noch im Dunkeln: Eine Buchhandlung im US-Bundesstaat Wisconsin schrieb etwa, dass sie eine volle Rückerstattung gewähren würde, "wenn sich herausstellt, dass es nicht die Memoiren sind, die wir glauben". Eine Buchhandlung in New York teilte auf Tiktok mit, dass sie mehr als 600 Vorbestellungen für das Buch stornieren würde, nachdem sie die Information erhalten hatte, dass es nicht von Swift stamme. "Es war eine lustige und interessante (wenn auch stressige) Erfahrung, in die Welt von Swift einzutauchen", schrieben sie.

Am Dienstag berichtete das Branchenblatt Variety, dass "wir mit Sicherheit sagen können, dass die mysteriöse Autorin nicht, wie gemunkelt wurde, Taylor Swift ist". Quellen aus dem Verlagswesen sollen bestätigt haben, dass es sich um ein Werk der südkoreanischen Band BTS handelt. Flatiron hat sich zu den Spekulationen noch nicht geäußert. "Swifties" bleiben gespannt.