Wichtelchallenge: Es wichtelt schon sehr

„Richtig Weihnachten“

In nur zwei Wochen richtete Christian Heiling eine eigene Internetseite ein. Bis Anfang Dezember sammelten die Ur-Wichtel dort 150 Wünsche. Alle zu erfüllen, war mehr als eine Challenge – eine echte Hack’n, wie man in Wien sagt.

Nie vergessen wird Heiling den 23. Dezember 2017: „Als ich am Abend zu einem älteren Mann kam, um ihm sein Packerl zu übergeben, da kochte er für mich einen Tee und las ein Gedicht vor. Das war für mich Weihnachten.“

Die Kabarettistin Caroline Athanasiadis nickt: „Das ist auch der Grund, warum ich mich für die Wichtelchallenge einsetze. Da wünscht sich ein Mensch etwas, du besorgst für ihn das Geschenk, übergibst es und weißt, dass es ihm eine Freude macht.“

Sozialarbeiter Heiling ist auch an diesem Vormittag für die Männer im VinziDorf ein wichtiger Anker. Er hilft bei allen möglichen Problemen, leiht gerne auch einmal sein Ohr, um sich auszusprechen.

Die Wichtelchallenge und sein Beruf ergänzen sich gut: „Ich habe früher für einen Wettanbieter programmiert. Das war nicht schlecht, hat ja auch meine Miete bezahlt. Doch ich wollte immer etwas wirklich Sinnvolles machen.“

Besonders berührt hat ihn der Weihnachtswunsch, der von einem Frauenhaus in Graz an die Wichtelchallenge herangetragen wurde: „Dort wünscht sich eine Frau ein Parfüm, etwas, was sie sich wahrscheinlich schon länger nicht mehr geleistet hat.“

Kinder wünschen sich – und da kämpft die bekannte Kabarettistin angesichts des Überflusses in ihrem eigenen Umfeld fast mit ihren Tränen – eine Barbie, ein Puzzle, ein Lego-Spiel, ein Kuscheltier. Darf gerne auch Secondhand sein, sofern es noch gut verwendbar ist.

Bis zum Vorjahr konnten bereits 8.000 Wünsche erfüllt werden, freut sich der Sozialarbeiter mit der rot-grünen Wichtelmütze. Das einfache Konzept (zuerst die Wünsche sammeln und im Internet veröffentlichen, dann wird von den Freiwilligen gewichtelt) hat weltweit Nachahmer auf den Plan gerufen. Zuletzt gab es Anfragen aus London, aus Irland, den USA, Indonesien, Australien, Neuseeland, aus Portugal und Tschechien.

Nur noch wenige Tage bis zum Heiligen Abend, auch hier im VinziDorf, das für die meisten Bewohner ein Ort ist, an dem sie endlich ein wenig zur Ruhe kommen können.

Apropos: Selbst wünscht sich Christian Heiling – so wie Challenge-Mitbegründerin Helene Prenner – nichts, was uns jetzt noch überraschen würde: „Dass bis Weihnachten wieder alle Wünsche in Erfüllung gehen.“