Weihnachtslieder: Helle Glocken, volle Kassen, falsche Töne

2) Last Christmas

Seit 1984 treibt die Nummer Menschen in den Verfolgungswahn. Sie war und ist überall. Im Kaufhaus, Supermarkt, beim Wirten, im eigenen Wohnzimmer. Fast reflexartig tauchen die Gesichter von Georg Michael und Andrew Ridgeley auf – das zu „Wham“ vereinte Duo im winterlichen Video-Idyll. 130 Wochen verschaffte sich „Last Christmas“ Platz in den deutschen Charts. 300 Millionen Euro hat Michael bis zu seinem frühen Tod 2016 damit verdient. In 61 Jahren wird für die Erben die Geldquelle endgültig versiegen. Dann ist Schluss mit den Tantiemen, das Lied wird zum Allgemeingut.

3) All I Want For Christmas Is You

1994 war Mariah Cary und ihr Happysound im kitschig überladenen Träumeland kein Fixstarter auf der Playlist globaler Feierstimmung. Doch im Laufe der Jahre hat sich die Welt zunehmend vernetzt. Und der Strom des breiten Geschmacks auch: Mit 714 Millionen Streams erstrahlt Mariah seither als hellstes Licht auf dem weihnachtlichen Liederbaum. 1,17 Millionen waren es am Heiligen Abend 2016.

4) Merry Xmas Everybody

Seit 1973 stampfen sich die Weihnachtswünsche der Glam-Rock-Band Slade ins Hörverhalten der Konsumenten. Schritt für Schritt. Bis der Beitrag der Briten in Radiosendern und auf diversen Best-of-Sammlungen unverzichtbar wurde. Ergibt 500.000 Pfund pro Jahr.

5) Schlager-Sterne

Österreichs Freddy Quinn feierte 1964 „Weihnachten auf hoher See.“ Wo sonst? 500.000 Menschen steuerten im deutschsprachigen Raum die Plattenläden an. Helene Fischer ankerte 2015 mit „Weihnachten“ ebenfalls vier Wochen in den Charts. Als Segen betrachtet wurde das Album nicht. Trotzdem: 1,2 Millionen wollten es.

