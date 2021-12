Weihnachten im kroatischen Erdbebengebiet

Armenhaus Kroatiens

„Viele haben ihre Hoffnung verloren“, weiß Karla Pudar, die für die Hilfsorganisation Solidarna regelmäßig in und rund um Petrinja im Einsatz ist. Bei einer Umfrage in den Containerdörfern gaben viele Befragte an, dass sie fix damit rechnen, noch mindestens sechs bis zehn Jahre in einem Container leben zu müssen.

Von den rund 173.000 Menschen, die in der Region geblieben sind, haben 118.000 Wohnbedarf angemeldet. Der Hinweis „geblieben“ ist hier in der Banovina wichtig, denn es wird befürchtet, dass nach dem Erdbeben bereits ein Drittel der Bewohner ihre Heimat verlassen hat.