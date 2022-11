Warum eine Orchidee nun "Olaf Scholz" heißt

Es war wohl nicht der Grund, warum er sich um das Amt des deutschen Bundeskanzlers beworben hatte: Im Rahmen einer Zeremonie am Amtssitz des Premierministers Lee Hsien Loong in Singapur erhielt eine Orchideenart den Namen "Renanthera Olaf Scholz". Der Premier taufte die hübsche Pflanze mit einem Namensschild.

Der blumige Staatsakt war am 14. November erfolgt und gilt als besondere Ehrerbietung. Denn, was in manchen Ländern die Rose ist, ist in Singapur die Orchidee: Eine besondere Blume, deren Vielfalt und Züchtungen mit eigenen Namen versehen wird. Jedes Jahr kommen neue Züchtungen dazu, ein schier unerschöpflicher Pool also.