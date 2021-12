Warum die Tage zu Winterbeginn wieder länger werden

Für unsere Vorfahren waren mehr als 16 Stunden Finsternis ohne Elektrizität vermutlich noch schwerer zu ertragen. Für Volkskundler ist das mit ein Grund, warum gerade diese Jahreszeit so von Bräuchen und Orakeln durchsetzt ist. Die dunkle Zeit sei eine Zeit des Übergangs, man wollte die Zukunft befragen.

Da macht auch die Wintersonnenwende keinen Unterschied. Regional unterschiedlich, konnte unverheirateten Frauen im Traum der Zukünftige erscheinen. Ähnliches besagte angeblich die Position eines in Richtung Tür geworfenen Pantoffels. Bis zum Jahr 1970 war der 21. Dezember dem Heiligen Apostel Thomas zugeordnet. Er hatte die Auferstehung Jesu am längsten angezweifelt. Im christlichen Denken quasi als längster in der Dunkelheit des Nicht-Glaubens verharrt. Seit rund 50 Jahren wird der Namenstag des „ungläubigen Thomas“ paradoxerweise am 3. Juli gefeiert.

Dass die Tage nun wieder länger werden, macht sich vorerst nur im Sekundenbereich bemerkbar. Einen Richtwert, wie viel gibt dafür ein altes Sprichwort aus dem Alpenraum:

Zu Weihnachten um einen Hahnentritt, zu Neujahr um einen Männerschritt, zu Dreikönig um einen Hirschensprung und zu Lichtmess (1. Februar, Anm.) um eine ganze Stund’.