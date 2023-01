„Verwordagelte Quetschn“: Lieblingswörter der KURIER-Leser

Vor Kurzem haben wir an dieser Stelle jenen 2.254 Wörtern mehr Aufmerksamkeit geschenkt, die in der aktuellen, der 44. Auflage des Österreichischen Wörterbuchs mit dem Zusatz veraltet versehen sind.

Christiane Pabst, die Wörterbuch-Chefredakteurin, sprach in diesem Kontext auch vom „Verblassen der Wörter“ und stellte zudem in Aussicht, dass in der für 2024 geplanten aktualisierten 44. Auflage weitere Einträge hinzukommen sollen. Am Ende des Artikels wurden die Leser und Leserinnen des KURIER gebeten, ihre Lieblingswörter einzusenden.