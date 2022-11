Verblassender Wortschatz: Lang lebe die "Beamtenforelle"!

Helmut Huber

hat zwei nicht unwesentliche Anmerkungen:

"Der gschupfte Ferdl" wurde nicht erstmals von Qualtinger interpretiert, sondern vom Autor Bronner selbst, und zwar ca. 1953, ich glaub auf einer Schellack der Marke "Harmona" (wahrscheinlich gab's auch schon eine 45 Upm-single - ca. 1948 - 1957 wurde ja parallel für 45 und 78 gepreßt). Qualtinger sang zumindest auf Platte den Ferdl erstmals 1958 oder 1959, im Rahmen der "Rhapsodie in Halbstark" (Preiser EP Kabarett aus Wien Nr. 1 - zusammen mit "Der Papa wirds scho richten", "Weil mir so fad is" und "Der Halbwilde"). Bronner, der Mitte der 50er ja einige Zeit in der BRD (beim NWDR) arbeitete, nahm ca. 1955 auch eine hochdeutsche Version ("Der blasse Gustav") auf.

Bei kruzitürken ist auch in Rechnung zu stellen, dass ja Fluchen, noch dazu mit religiösen Begriffen, früher nicht nur "unkorrekt", sondern mitunter tatsächlich verboten war, und man so statt des Kruzifix so halt auf den mehrfachen Kriegsgegner abbog. Ähnlich etwas umwegig und dann definitiv unverdient kommen die Türken ja auch "zum Handkuss" beim Ausdruck "etwas sei getürkt". Das rührt vielmehr von einem als Attraktion um 1800 an vielen Fürstenhöfen herumgereichten Automaten her, der vorgeblich Schach spielen konnte. Er war in Form eines Spieltisches mit dahinter sitzender Figur eines Türken (weil das Spiel ja "aus dem Orient" kam...) aufgebaut. Irgendwann kam halt auf, daß der Automat gar nix konnte (außer natürlich, daß er immer noch sehr kunstreich gebaut war), sondern daß ein kleinwüchsiger, schachkundiger Mensch in der Maschine versteckt war.

Leiwand oder lässig sind sicher auch am Verdämmern. Ansonsten wird wohl ungefähr die Hälfte des Inhaltes von Wehle & Wehle's "Sprechen Sie Wienerisch?" oder 2/3 des Glossars am Ende von H C Artmanns "schwoazza dintn" am Verbleichungsetat stehen ...