Unter einem Dach mit Sherlock oder Frankenstein

Auf dem Grabstein liegen Lupe und Pfeife; Andenken an die geniale Romanfigur, die er erschaffen hat: Sherlock Holmes. Regelmäßig, verrät Annabell Bruxner-Randell vom Eckladen vor dem Friedhof, würden Fans nach dem Weg fragen. Und der Open-Top-Bus, der durch den New Forest fährt, weise stets auf den Landsitz hin.

Mit acht Schlaf-, zehn Wohn- und sieben Badezimmern, einem Studierzimmer in Rot (angelehnt an „A Study in Scarlett“) und zweieinhalb Hektar Land war es selbst für die neunköpfige McIntyre-Familie zu groß. Nach zwölf Jahren sanfter Renovierung und mit allen sieben Kindern aus dem Haus ist es Zeit für Veränderung. Über das Maklerbüro Spencers wird um 3,36 Mio. Euro ein Käufer gesucht.

Wandeln in Räumen berühmter Autoren – das ist in England nicht nur in Wohnhäusern möglich, die heute Museum sind: So kann man Jane Austens zwölfeckigen Schreibtisch im Cottage in Chawton oder Dickens’ Holzschreibtisch in seinem Londoner Stadthaus besichtigen. Gleichzeitig stehen regelmäßig Immobilien zum Verkauf. Im Dezember wurde etwa das Herrenhaus in den Cotswolds, in dem Evelyn Waugh „Brideshead Revisited“ schrieb, für 3,4 Mio. Euro verkauft – samt unliebsamer Mieter, die 280 Euro im Jahr zahlen und sich weigern auszuziehen.