Frankensteins Braut

Die Story „Lost in Yonkers" von Neil Simon ist zwar eingebettet in einen geschichtlichen Rahmen: USA, 1942, Krieg, eine vor der Verfolgung durch die Nazis geflüchtete jüdische ältere Dame. Sie umfasst aber durchaus – dem Untertitel entsprechend (eine ganz normale Familie) – auch beinahe zeitlose Generationenkonflikte. Wenngleich gerade Großeltern heutzutage wahrscheinlich quicklebendigen Enkelkindern gegenüber aufgeschlossener und toleranter sind als so manche – auch hochgebildete, sich wahrscheinlich in anderen Zusammenhängen recht liberal gebende Nachbarn (klagte doch in Salzburg ein Ärztepaar gegen einen Kindergarten, beispielsweise).

Zweieinhalb recht kurzweilige Stunden spielen sich im Wohnbereich über einem Laden ab – die beiden Enkelsöhne Jay (15 ½) und Arty (13 ½) – oder Jacob und Arthur, wie sie die bissige, kratzbürstige, diktatorische Großmutter zu nennen pflegt – müssen zehn Monate bei ihr leben. Ihr Mutter ist gestorben, der Vater muss als Handelsreisender durch die Lande ziehen, um die Schulden für die Krebsbehandlung der Mutter abzuzahlen.