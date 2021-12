Umfrage: Wenn Besuch kommt, wird geputzt

Weihnachten steht vor der Tür und damit bei den meisten auch der Besuch von Familie und Freunden. Das ist für die meisten ein Anlass, die eigenen vier Wände gründlich zu putzen. Vor allem die Toilette wird gereinigt, bevor Gäste vorbeischauen, wie eine Umfrage von ImmoScout24 unter 500 Österreichern zeigt. Sieben von zehn holen den Staubsauger hervor, vier von zehn wischen den Boden bevor Besuch kommt.

Grundsätzlich gilt: In einigen Haushalten gibt es laut Umfrage eine tägliche Routine, was Haushaltstätigkeiten betrifft. Sieben von zehn Personen räumen benutzte Tassen und Gläser in den Geschirrspüler, sechs von zehn machen das Bett. Je 55 Prozent machen den Abwasch und putzen die Arbeitsfläche in der Küche. Jeder zweite und jede zweite Befragte räumen herumliegende Wäsche auf und 43 Prozent putzen das Kochffeld täglich.

Wenn Gäste kommen

Ist Besuch angekündigt wird extra gereinigt. Drei Viertel der Befragten gaben an, dann die Toilette sauper zu machen. Nur die Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen ist nachlässiger: Unter ihnen reinigen zwei Drittel das stille Örtchen, wenn Gäste kommen.

Auch die Arbeitsflächen in der Küche (56 Prozent) und das Kochfeld (49%) werden von vielen extra geputzt, wenn Familie oder Freunde vorbeikommen. Ähnlich ist es im Badezimmer: 55 Prozent putzen das Waschbecken im Bad, 42 Prozent den Badezimmerspiegel und 29 Prozent auch Badewanne und/oder Dusche.

Ebenfalls wichtig: Aufräumen. 69 Prozent der Befragten verräumen herumliegende Wäsche, 60 Prozent lassen benutzte Gläser und Tassen verschwinden. 54 Prozent schütteln die Polster auf der Couch auf und legen Decken zusammen. Beinahe jeder Zweite macht das Bett bevor Besuch kommt, 14 Prozent beziehen es sogar extra frisch.