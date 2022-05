Ukraine-Hilfe: Zehn Esslinger an einem Tisch

Sofiias Mutter hält weiterhin Vorlesungen, online. Ihre Studenten sind über die halbe Ukraine verteilt, die Studentinnen über halb Europa. Zwei sitzen noch in einem Keller in Charkiw und haben oft schlechtes Internet. Für ihren Gast haben die Madsens mit einem Professor der Universität für Bodenkultur ein Stipendium erwirkt. Ihr Fachwissen über ukrainische Agrarwirtschaft ist dort sehr willkommen. Was für eine Wendung: „Wir wollten zuerst nur für eine Woche weg von daheim.“

Wo Gutes ist, kommt manchmal mehr Gutes zusammen: Auch beim benachbarten SV Essling und in der Ortsgemeinschaft gab es zusätzlich große Hilfsbereitschaft. Vladislav und Yaroslav dürfen beispielsweise mit den Esslinger Gleichaltrigen am Fußballtraining teilnehmen. Den beiden gefällt die Schule in der Seestadt „fast besser als zuhause“.