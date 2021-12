"Trans" ist jetzt laut Duden ein eigenes Adjektiv

Auch in diesem Jahr hat die Duden-Redaktion wieder Vokabel in das digitale Nachschlagewerk aufgenommen. Laut Chefredakteurin Kathrin Kunkel-Razum handelt es sich heuer um besonders viele Neuzugänge, was hauptsächlich der Corona-Pandemie geschuldet ist: So sind darin nun etwa die Worte "boostern" und "Long Covid" gelistet.

Dem Evangelischen Pressedienst sagte Kunkel-Razum, dass es zuletzt eine hohe Nachfrage zu korrekten Schreibweisen gab - weil Worte wie "Boosterimpfung" oder "PCR-Test" plötzlich die gesamte Gesellschaft betreffen.

Doch auch gesellschaftspolitische Entwicklungen und Political Correctness spiegeln sich in der aktualisierten Ausgabe wider. Zu den neuen Adjektiven zählen etwa "woke" und "trans", aber auch das Nomen "N-Wort". Ersteres bedeutet laut Online-Duden "in hohem Maß politisch wach und engagiert gegen insbesondere rassistische, sexistische, soziale Diskriminierung".