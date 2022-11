Jetzt freuen sich Schützhofer und Soukup: Eine Studie der Universität Wien belegt, dass ihr COGNI-AKTIV-Programm ältere Menschen tatsächlich widerstandsfähiger (neudeutsch: resilienter) macht.

An der Studie haben 87 Menschen im Alter von 66 bis 94 Jahren aus Altersheimen und Privathaushalten in Österreich teilgenommen. Zwei von drei Befragten gaben an, dass das Training mit COGNI-AKTIV für sie eine teilweise oder ziemliche Verbesserung bei sich feststellen.

Auch ein hoher Spaßfaktor

Demnach würden sie weniger vergessen und könnten sich besser konzentrieren. Verbessert hätte sich auch ihre Stimmung, ihre Motivation sowie ihre Schnelligkeit. Besonders hoch wurde der Spaßfaktor der Übungen in allen Kategorien bewertet.

Fast alle Befragten (96,47 Prozent) können sich vorstellen, die Übungen aus dem Buch auch in Zukunft in ihrem Alltag anzuwenden.