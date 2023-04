So wird gefeiert: Mehrtägige Hochzeitsfeiern liegen im Trend

Besondere Orte für mehrtägigen Hochzeiten

Am Riegelhof (Niederösterreich)

Am Riegelhof in Niederösterreich laden 13 Hektar Wald und Wiese, Bäche und ein geschichtsträchtiges Haus zur individuellen Gestaltung ein. Ob eine Hochzeit im Wald – in der rustikalen Scheune – auf der grünen Wiese – oder in verschneiter Winterlandschaft am warmen Karmin – der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Die Location steht Brautpaaren vier Tage zur Verfügung und bietet Übernachtungsmöglichkeiten für zehn Personen. Für die Hochzeitsfeier selbst können bis zu 50 Personen eingeladen werden.

Infos: https://hochzeits-location.info/hochzeitslocation/riegelhof-landsitz-doderer



Schloss Prielau (Salzburg)

Direkt am Zeller See gelegen, bietet das Schloss Prielau ein Hideway der Luxusklasse. Mit einem Rahmenprogramm vom herzhaften Grillabend im Schlosspark, über eine Bootsfahrt mit Saxofone-Begleitung am Zeller See und einem Weißwurst-Frühstück in 4S-Manier lädt die Gastgeberin Anette Mayer und ihr Ehemann und Spitzengastronom Andreas Mayer.

Infos: https://hochzeits-location.info/hochzeitslocation/schloss-prielau-hotel-restaurants



Villa Bergzauber (Oberösterreich)

Die Villa Bergzauber überzeugt Brautpaare wie Gäste mit ihren neuen Erdhäusern. Für die Trauung und die Hochzeitsfeier stehen Schlossgarten und Festsaal bereit.

Infos: https://hochzeits-location.info/hochzeitslocation/villa-bergzauber



Grasbergalm (Tirol)

Ganz exklusiv geht’s auch auf der Grasbergalm her. Die auf 1.400 Metern gelegene Alm bietet Platz für 25 Gäste. So kann man im exklusiven Rahmen die Hochzeitsfeier fernab jeglicher Ablenkung verbringen.

Infos: https://hochzeits-location.info/hochzeitslocation/grasberg-alm



Narzissendorf Zloam (Steiermark)

Das Narzissendorf Zloam lädt mit hochwertig ausgestatteten Chalets zu einer entspannten Feier ein. Ein großer Festsaal bietet genügend Platz, um bei der eigentlichen Hochzeitsfeier weitere Gäste willkommen zu heißen. Je nach Jahreszeit bietet das Narzissendorf unterschiedliche Freizeitangebote wie Bogenschießen, Tennis, Rodeln oder Eisstockschießen an.

Infos: https://hochzeits-location.info/hochzeitslocation/narzissendorf-zloam