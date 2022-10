Sie hat ukrainische Märchen ins Deutsche übersetzt

Wie der Großvater zur Schule ging

Ein ukrainisches Märchen, von Magdalena Auracher-Volopich ins Deutsche übersetzt.

Es war einmal ein armer Großvater. Eines Tages machte er sich auf zur Ortsverwaltung. Er traf dort auf einen Lehrer, der eine Zigarre zwischen den Zähnen hielt. Der Großvater sagte zu dem Lehrer: „Raucht nur! Raucht alles!“

„Wollt Ihr vielleicht auch rauchen, Großväterchen?“ fragte ihn da der Lehrer und hielt ihm eine Zigarre hin. Nachdem er fertig geraucht hatte, erkundigte sich der Großvater beim Lehrer: „Sagt doch mal, Herr Lehrer, wie kommt es, dass Ihr so teure Zigarren rauchen könnt, während ich mir nicht einmal einfachen Tabak leisten kann?“ „Das kommt daher, dass ich in einer Schule gelernt habe“ erklärte da der Lehrer.

Da ging der Großvater weiter und dachte bei sich: „Ab dem morgigen Tag werde auch ich zur Schule gehen.“ Und tatsächlich machte er sich am nächsten Morgen auf zur Schule. Der Lehrer fragte ihn: „Was habt Ihr hier zu suchen, Großväterchen?“ „Nun, ich habe beschlossen, ebenfalls in der Schule zu lernen.“ Da seufzte der Lehrer: „Ach Großväterchen, da seid Ihr aber ein bisschen zu spät dran.“ „Nun, dann habt noch einen schönen Tag…“

Am folgenden Tag stand der Großvater früher auf und ging erneut zur Schule. Wiederum fragte ihn der Lehrer: „Was habt Ihr hier zu suchen, Großväterchen?“ Der Großvater antwortete: „Nun, heute bin ich früher zur Schule gekommen, da Ihr mir ja gestern gesagt habt, dass ich ein bisschen zu spät dran sei.“ Da lachte der Lehrer und sagte: „Das habe ich so aber nicht gemeint, Großväterchen! Ich sprach, dass Ihr ein wenig zu spät dran wäret, da Ihr bereits sehr alt seid!“ „Nun, das ist wohl wahr“ gab der Großvater zu.

Der Großvater kehrte also wohl oder übel nach Hause zurück. Am Heimweg fand er eine Tasche. Er öffnete sie und erkannte, dass diese voll mit Geld gefüllt war. Nun konnten er und die Großmutter in Saus und Braus leben. Eines Tages aber brach unter den beiden ein Streit aus. Der Großvater hatte die Großmutter versehentlich am Hinterkopf gestoßen, und diese beschuldigte daraufhin ihren Mann, dass dieser eine Tasche mit fremdem Geld gestohlen hatte.

Der Großvater wurde von der Polizei abgeführt, verhört und geschlagen. Es wurde auch ein Gutsherr ausfindig gemacht, der der Besitzer des Geldes war. So wurde der Großvater also vor Gericht gestellt. Der Richter fragte ihn: „Hast du das Geld gefunden, Großväterchen?“ „Ja, ich habe es gefunden“ gab dieser zu. „Und wann hast du es gefunden?“ „Als ich zur Schule gegangen bin“ antwortete der Großvater.

Da schaute sich der Richter den Angeklagten genau an, er war bereits ein Greis, vielleicht siebzig Jahre alt. Der Gutsbesitzer aber war noch sehr jung. Da sprach der Richter: „Nein, das Geld kann unmöglich diesem Gutsbesitzer gehören.“ Und so ließ man dem Großvater das Geld.