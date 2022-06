Sex zelebrieren: So wird das Schlafzimmer zur Liebesoase

Das Leben und Lieben darf auch nach vielen Beziehungsjahren immer noch ein Fest sein. Nicht einfach, aber wichtig – daher umso mehr: Möge die Übung gelingen. Zum Beispiel am Hochzeitstag, der nach einer gewissen Zeit meist von folgenden, sich wiederholenden Riten geprägt ist: Fein essen gehen, um nachher leicht angesäuselt, mit vollem Magen, entsprechend müde, im Bett zu landen. Oder aber in ein romantisches Wochenende flüchten, abhängig vom Budget: Paris? London? Bauernhof? Zelt?

Zelt: Ehrlich, warum nicht? Bevor jetzt jemand die Nase rümpft (außer Camping-Fans, natürlich): Selbst im kleinsten Zelt ist Platz für ein Fest der Liebe. Es kommt nur darauf an, was man daraus macht – und wie. Die Umgebung schafft den Zauber – und die Erotik. Das Beste, das an einem tollen Hochzeitstag passieren kann, ist immer noch Sex. Guter Sex. Intensiv, tiefgehend, atemberaubend. Das eigene, durchgewohnte und durchgeschnarchte Schlafzimmer ist vermutlich nicht der beste Ort dafür. Warum? Weil sich dort am herumkugelnden Heimtrainer Jogginghosen aus zwei Jahrzehnten türmen, drei alte Schneekugeln vor sich hinmodern und der strenge Uropa vom Schwarz-Weiß-Bild aus auf die Szenen einer Ehe starrt. Geht gar nicht. Was dann? Ausgehend von der Idee, dass Liebemachen etwas Heiliges ist, sollte – dementsprechend – ein „heiliger“ Ort dafür geschaffen werden. Das kann überall sein, auch das Zelt, auch das Schlafzimmer, von mir aus ein Heuboden. Alles eine Frage der Widmung, des Bewusstseins und der Gestaltung. „Ein Raum kann eine Einladung sein, sich in Liebe und Achtsamkeit zu begegnen. Er kann euch daran erinnern, dass ihr hier seid in Liebe, für die Liebe und um zu lieben“, schreibt dazu Diana Richardson im Buch „Zeit für Liebe“. Sie regt an, sich für Sex bzw. Liebemachen zu verabreden. In diesem Sinne sollte ein guter Platz dafür ausgesucht, gestaltet und atmosphärisch aufgeladen werden.