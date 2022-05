Faszinierend und gefährlich: Im Bett mit Mister Narziss

Inszenierung als Großmeister der Befriedigung

Mr. Narziss muss sowas tun, weil es ihm das Gefühl von Grandiosität vermittelt. Es geht um ihn und ihn und nochmals um ihn. Vielleicht hat deshalb eine Studie (im Journal of Sex Research) gezeigt, dass es vor allem narzisstisch strukturierte Persönlichkeiten sind, die Dick Pics (Fotos von ihrem Penis) verschicken. So ein Liebhaber kann gar nicht anders, als sich selbst als Großmeister der Befriedigung zu inszenieren. Was er tut, scheint ihm genial, das gehört gesehen. Dabei ist es so, als würde er sich selbst beim Tun zuschauen und applaudieren. Das bringt ihn auf Hochtouren und erzeugt einen Sog, der auch Frauen mitreißt und in eine Art sexuelle Abhängigkeit führen kann. Motto: Sowas krieg’ ich nicht mehr wieder, noch nie so gevögelt.

Was viele – noch – nicht ahnen: Dass es Mr. Narziss dabei vor allem um Macht und Kontrolle geht, die er braucht, um sich zu spüren und seinen Selbstwert zu füttern. Solche Bettgefährten können daher auch meisterlich verführen – mit Worten und Taten. Da regnet’s Rosen (aber nicht lang). Ja, sie sind Zauberer, es fehlt ihnen weder an Fantasie noch an Manipulationskünsten. Das hat allerdings einen Haken – denn all das meint weniger sein Gegenüber als das eigene Selbst. „Verführen im Zusammenhang mit der narzisstischen Dynamik heißt: Ich nehme dich hinein in meine Grandiosität, verspreche dir Glückseligkeit durch die Erhöhung deines Selbstwertes und die Erfüllung deiner narzisstischen Bedürfnisse“, heißt es im Buch „Eitle Liebe“ von Bärbel Wardetzki. Diese Art der Verführung beruht auf einem Handel, der meist auf Kosten der weiblichen Autonomie und Individualität geht. Das kann unschön enden, bis hin zum Verlust der eigenen Persönlichkeit. Inklusive Abwertung, Unsicherheit und eines verspannt-manischen Beziehungschaos. Männer dieses Formats sind rastlos und nie zufrieden. Studien zeigen, dass narzisstische Charaktere häufiger fremd gehen, weil sie auf der permanenten Suche nach neuen Kicks und Bewunderung sind. Eroberungen sind Dope für ihr Ego. Im Laufe der Zeit entwickelt sich das typische Liebesmuster von Mr. Narziss auf kaputte Art weiter und weiter: zwischen Nähe-Distanz-Konflikt, mangelnder Intimität und falschen Versprechungen.

Was tun? Eine Option wäre es, eine gewisse Zeit Spaß zu haben – ohne sich täuschen und enttäuschen zu lassen. Die intensive Affäre genießen – und dann, irgendwann: Adieu.